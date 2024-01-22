26 Ocak saat 18.00'den sonra hesabınıza bakın! Paralar TC kimlik numarasına göre yatırılacak
Ülkemizdeki binlerce vatandaşı ilgilendiren beklenen açıklama sonunda geldi. Hükümet, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemelerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 26 Ocak'a kadar sürecek destek ödemeleri için geri sayım sona eriyor. İşte merak edilenler...
Tarım sektöründeki çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama sonunda geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır üreticilerini sevindirecek destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 3 milyar 495 milyon 566 bin TL'nin çiftçilere yönelik destek ödemeleri olarak dağıtılmaya başlandığını belirtti.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2024 YATTI MI?
Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını duyurdu.
Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği toplam 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 TL olacak. T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve VKN son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar ödemelerini 19 Ocak 2024 saat 18:00'den sonra alabilecek.
T.C kimlik no 6-8 ve VKN son hanesi 6-8 olanlar ise ödemelerini 26 Ocak saat 18:00'den sonra alabilecek.
HUBUBAT, BAKLAGİL VE DANE MISIR DESTEĞİ SORGULAMA
Tarımsal destek ödemelerinin alındığı banka üzerinden müşteri hizmetleri veya mobil uygulaması üzerinden tarımsal destek ödemelerinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Tarımsal destek ödemesini Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar 0850 258 00 00 telefon numarası ile veya bankanın mobil uygulamas aracılığıyla sorgulama yapabilirler.