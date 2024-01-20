Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı.Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya seslendi. İşte Gezeravcı'nın Uzay İstasyonu'ndaki ilk sözleri...'Çok teşekkür ederim. Öncelikle yedi kişilik keşif ekibine gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizi kapıda bekliyorlardı. Bu bizim için çok güzel ve nazik bir karşılamaydı. Son 8 aylık eğitim döneminde buraya gelebilmemiz için gösterdikleri büyük çaba için herkese ve UUİ'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz için katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz.'Uzay istasyonundan Türkçe de seslenen Gezeravcı, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir.'İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin halihazırda UUİ'de bulunan Expedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı.Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı.UUİ'de bulunan, misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları , Ax-3 ekibini, istasyonda karşıladı.Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.Görevlerinin tamamlanmasıyla ekibin, aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, 'Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir.' şeklinde olmuştu.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenme süreci Türkiye saati ile 13.42'de gerçekleşti.Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştiren Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Taksim Meydanı'ndaki 'dome çadır' adlı, dev kubbeli planetaryumdan vatandaşlar tarafından takip edildi.Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının UUİ'ye kenetlenmesi gerçekleşti.Kenetlenme anını kurulan çadırlarda takip eden vatandaşlar, bu ana canlı şahitlik etmiş oldu. Vatandaşların yanı sıra Taksim'de bulunan turistler de kenetlenme sürecini izledi.Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.