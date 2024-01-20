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Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan uzay aracı, ISS'de yerini aldı.

Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
Ekleme: 20.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında ISS'e ulaştı.

ALPER GEZERAVCI'YI TAŞIYAN UZAY ARACI ISS'E KENETLENDİ

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme süreci tamamlandı.

ISS'e ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak

Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi.

GEZERAVCI, 2 HAFTA BOYUNCA UZAYDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı ISS'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.

Görevlerinin tamamlanmasıyla ekibin, aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.

AX-3 EKİBİNİ TAŞIYAN UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.

Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi

TÜRKİYE'DE MEYDANLARDAN İZLENDİ

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan ISS'e kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı.

Bu tarihi anlar, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinden izlendi.
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Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
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