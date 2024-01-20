Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
'Ara, bul, yok et!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!'