Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: