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Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı...

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları...
Ekleme: 20.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. AK Parti'nin İstanbul İlçe belediye başkan adaylarını açıkladı.


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