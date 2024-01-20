Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. AK Parti'nin İstanbul İlçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
UĞUR ŞİNA ŞEN
ADALAR
MUSTAFA CANDAROĞLU
ARNAVUTKÖY
MUSTAFA NAİM YAĞCI
ATAŞEHİR
ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
AVCILAR
ABDULLAH ÖZDEMİR
BAĞCILAR
HAKAN BAHADIR
BAHÇELİEVLER
ALİ TALİP ÖZDEMİR
BAKIRKÖY
YASİN KARTOĞLU
BAŞAKŞEHİR
İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
BAYRAMPAŞA
SERKAN TOPAR
BEŞİKTAŞ
MURAT AYDIN
BEYKOZ
MUSTAFA GÜNAYDIN
BEYLİKDÜZÜ
HAYDAR ALİ YILDIZ
BEYOĞLU
RECEP EROL
BÜYÜKÇEKMECE
MESUT ÜNER
ÇATALCA
AHMET POYRAZ
ÇEKMEKÖY
MEHMET TEVFİK GÖKSU
ESENLER
HAMİT ÖNCÜ
ESENYURT
DENİZ KÖKEN
EYÜPSULTAN
MEHMET ERGÜN TURAN
FATİH
HASAN TAHSİN USTA
GAZİOSMANPAŞA
BÜNYAMİN DEMİR
GÜNGÖREN
VELİ ARSLAN
KADIKÖY
MEVLÜT ÖZTEKİN
KAĞITHANE
HÜSEYİN KARAKAYA
KARTAL
AZİZ YENİAY
KÜÇÜKÇEKMECE
KADEM EKŞİ
MALTEPE
AHMET CİN
PENDİK
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
SANCAKTEPE
HÜSEYİN COŞKUN
SARIYER
VOLKAN YILMAZ
SİLİVRİ
ABDURRAHMAN DURSUN
SULTANGAZİ
İLHAN OCAKLI
ŞİLE
GÖKHAN YÜKSEL
ŞİŞLİ
ŞADİ YAZICI
TUZLA
İSMET YILDIRIM
ÜMRANİYE
HİLMİ TÜRKMEN
ÜSKÜDAR
ÖMER ARIYOR
ZEYTİNBURNU