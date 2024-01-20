Azad Medeni Kahraman'dan adaylık açıklaması! 'Mehmet Salih Aydın'a her türlü desteği vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ismi açıklanan ve Ağrı Belediye Başkan Adayı gösterilen Mehmet Salih Aydın'a Azad Medeni Kahraman'dan destek açıklaması geldi. Kahraman, kendisine her türlü desteği vereceğini belirtti.Kahraman, Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'Ecdat topraklarımız olan Ağrı'da sandıktan yeniden partimizin zaferle çıkması için Sayın MEhmet Salih Aydın'a her türlü desteği vermeye hazırız Kendisine ve AK Parti Ağrı İl Teşkilatına bir kez daha başarılar diliyorum. Bizler için aslolan makam ve mevki değil, davamıza hizmet etmektir.''BUGÜN DE YARIN DA DAVAMIZIN LİDERİ!'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, AK Parti çatısı altında kadim davamıza ve doğup büyüdüğümüz topraklar olan Ağrı'ya hizmet etmek için Ağrı Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Partimiz yapılan değerlendirmelerin ardından Ağrı Belediye Başkan Adaylığına Sayın Mehmet Salih Aydın'ı uygun gördü. Kendisine canı gönülden başarılar dilerim.'Bizler bugün de yarın da davamızın ve davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Vazifesini Halka ve Hakk'a hizmet olarak gören bir partinin neferi olmak şahsım adına büyük onurdur.'