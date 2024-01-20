  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azad Medeni Kahraman'dan adaylık açıklaması! 'Mehmet Salih Aydın'a her türlü desteği vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ismi açıklanan ve Ağrı Belediye Başkan Adayı gösterilen Mehmet Salih Aydın'a Azad Medeni Kahraman'dan destek açıklaması geldi. Kahraman, kendisine her türlü desteği vereceğini belirtti.

Ekleme: 20.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:13 / Editör: Ozge Selin
Azad Medeni Kahraman'dan adaylık açıklaması! 'Mehmet Salih Aydın'a her türlü desteği vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ismi açıklanan ve Ağrı Belediye Başkan Adayı gösterilen Mehmet Salih Aydın'a Azad Medeni Kahraman'dan destek açıklaması geldi. Kahraman, kendisine her türlü desteği vereceğini belirtti.

Kahraman, Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'

Ecdat topraklarımız olan Ağrı'da sandıktan yeniden partimizin zaferle çıkması için Sayın MEhmet Salih Aydın'a her türlü desteği vermeye hazırız Kendisine ve AK Parti Ağrı İl Teşkilatına bir kez daha başarılar diliyorum. Bizler için aslolan makam ve mevki değil, davamıza hizmet etmektir.'

'BUGÜN DE YARIN DA DAVAMIZIN LİDERİ!'

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, AK Parti çatısı altında kadim davamıza ve doğup büyüdüğümüz topraklar olan Ağrı'ya hizmet etmek için Ağrı Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Partimiz yapılan değerlendirmelerin ardından Ağrı Belediye Başkan Adaylığına Sayın Mehmet Salih Aydın'ı uygun gördü. Kendisine canı gönülden başarılar dilerim.'

Bizler bugün de yarın da davamızın ve davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Vazifesini Halka ve Hakk'a hizmet olarak gören bir partinin neferi olmak şahsım adına büyük onurdur.'

Azad Medeni Kahraman'dan adaylık açıklaması! 'Mehmet Salih Aydın'a her türlü desteği vereceğiz'
Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...
İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
Bakan Tunç'tan sekizinci yargı paketi açıklaması
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
İstanbul'a dev hizmet! Gayrettepe–Kağıthane metro hattında geri sayım başladı
Mavi Vatanda yeni dönem: Yeni torpido ve füze sistemleri geliyor
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık
İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma