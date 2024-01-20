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Avrupa'nın en yoğunu oldu... İstanbul Havalimanı zirveyi kaptırmadı

İstanbul Havalimanı, geçen yıl günlük ortalama 1375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ayrıca İstanbul Havalimanı, 22 Haziran 2023'te 1684 uçuşla havalimanı ağ rekorunu kırdı.

Ekleme: 20.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın en yoğunu oldu... İstanbul Havalimanı zirveyi kaptırmadıAvrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), 2023 yılı Avrupa Havacılık Genel Bakış raporunu yayımladı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi geçen yıl da Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırayı aldı.

İstanbul Havalimanı'nda 2023'te günlük ortalama sefer sayısı, bir önceki seneye kıyasla yüzde 19 artarak 1375'e ulaştı.

Avrupa'nın en yoğunu oldu... İstanbul Havalimanı zirveyi kaptırmadı

Ayrıca İstanbul Havalimanı, 22 Haziran 2023'te 1684 uçuşla havalimanı ağ rekorunu kırdı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1255 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1179 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Türkiye'de geçen yıl günlük ortalama uçuş sayısı da 3 bin 26'yı buldu. Türkiye, yüzde 16 artışla geçen sene Avrupa'da ortalama günlük uçuşlarda en fazla yükselişi gösterdi.

Böylece geçen yıl Türkiye, Avrupa'da en yoğun günlük uçuşa (iniş/kalkış) sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

Avrupa'nın en yoğunu oldu... İstanbul Havalimanı zirveyi kaptırmadı

Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısı en yüksek ülkeler, 5 bin 290 ile Birleşik Krallık, 4 bin 616 ile İspanya, 4 bin 532 ile Almanya, 3 bin 999 ile Fransa ve 3 bin 500 ile İtalya oldu.

Ayrıca Türkiye'de 2023'te ortalama günlük uçuş sayısı, Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 yılının da yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa genelinde 2023'te yapılan toplam uçuş sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarak 10,2 milyonu buldu. Özellikle yaz aylarında Avrupa genelinde uçuş sayılarında artış gerçekleşti.

Avrupa genelinde toplam uçuşlar, Kovid-19 öncesi dönem olan 2019 seviyelerinin yüzde 92'sini buldu.
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