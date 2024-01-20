  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Murat Kurum, ‘’AK Parti'nin hikâyesi, Recep Tayyip Erdoğan’ın destansı belediye başkanlığında, 1994 yılında, İstanbul'dan başladı. Önce İstanbul’da sonra Türkiye’de tarih yazdınız.’’ dedi. İstanbul’a aday olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirten Kurum, ‘’Fatih’in emaneti olan İstanbul’umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız.’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Ekleme: 20.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ''AK Parti'nin hikâyesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı belediye başkanlığında, 1994 yılında, İstanbul'dan başladı. Önce İstanbul'da sonra Türkiye'de tarih yazdınız.'' dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'

''FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U YENİDEN ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA, AZİMLE, HEYECANLA ÇALIŞACAĞIZ''

İstanbul'a aday olmanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Murat Kurum, ''Cumhur İttifakımızın adayları olarak, 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle; bir ve beraber olacağız. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar; Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız.'' diyerek sözlerini sürdürdü

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'

''SON 5 YILDIR ESER VE HİZMET HASRETİ ÇEKEN BU ŞEHİR; YENİDEN AYAĞA KALKIYOR''

İstanbul'un birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzere olduğunu söyleyen Kurum, ''İstanbul, tüm insanlığın kalbidir. Burada herkes; kendi özünü bulmuştur. Kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef; birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı; bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki; son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir; yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş gösteriyor. İstanbul'un bu duruşu; 'bu şehir ilelebet benim şehrimdir.' diyen Sultan Fatih'in duruşudur. Bu duruş, 'eserlerimin emanetçileri nerede?' diye soran Mimar Sinan'ın duruşudur.

Bu ses, 'Hayali, İstanbul'u yeniden tarihin merkezine getirmek' olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesidir. Bu dua, 'İstanbul'un makûs talihini değiştirmek için uyku nedir bilmeyen, tüm ömrünü milletine adayan' liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duasıdır. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı; bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki; son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir; yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş gösteriyor. İstanbul'un bu duruşu; 'bu şehir ilelebet benim şehrimdir!' diyen Sultan Fatih'in duruşudur.'' dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'

''KARMAŞAYI SONLANDIRACAĞIZ''

İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla; oluşan karmaşayı sonlandıracaklarını belirten Murat Kurum, ''81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak; İstanbul'da da, tek bir riskli yapı kalmayana kadar; trafik çilesi ortadan kalkana kadar, sokakları güven ve huzurla dolana kadar çalışacağız.'' şeklinde konuştu.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'

''AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini İstanbul'a yeniden kazandıracaklarına vurgu yapan Kurum, ''İstanbulluların gündeminde olmayan hiç bir şey, bizim de gündemimiz de olmayacak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Bu güzel şehri; Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız. Biz Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul diyeceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz! Kendimiz için değil, kentimiz için çalışacağız.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.



















Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...
İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
Bakan Tunç'tan sekizinci yargı paketi açıklaması
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
İstanbul'a dev hizmet! Gayrettepe–Kağıthane metro hattında geri sayım başladı
Mavi Vatanda yeni dönem: Yeni torpido ve füze sistemleri geliyor
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık
İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma