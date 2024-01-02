Üsküdar'da korkutan anlar: Deprem oluyor zannettik!

Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin yaşandığı yerin hemen yakınında bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada yaşayanlardan bazıları geceyi başka bir yerde ya da araçlarında geçirdi.Binada yaşayan Vedat Erkan, "Gece uyuyorduk, 'güm' diye bir ses geldi. Camdan bir baktım burası kuyu gibi oyulmuş, duvar aşağıya doğru yıkılmış. Ekipler geldi, inşaatın sahipleri geldi. Toprak ile doldurdular. Korktuk ama herhangi bir can kaybı yok. Gece eşimle birlikte arabada kaldık. Polisler, 'otele götürelim' dedi ama biz gerek duymadık. İdare ettik. Bina boşaltıldı. İnceleme devam ediyor. Eve girip girmeyeceğimize ona göre karar verecekler" diye konuştu.Bina sakinlerinden Hatice Erkan çok korktuklarını söyleyerek "saat 01.30 gibiydi çökme olmuş. Sesi duyunca deprem oluyor zannettik. 'Binayı boşaltın' dediler, ben de bir iki parça eşya alıp dışarı çıktım.Evin duvarlarında falan bir sıkıntı yok. Geceyi de arabalarda geçirdik. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.Rögar için belediyeye dilekçe yazdığını söyleyen Ahmet Ayhan ise "Gelip yapmadılar. Burada çalışma vardı. Burası koptu aşağıya doğru. Mağdur olduk. Sabah buradan geçemedim camiye, arkadan dolaşıp gideceğiz artık" şeklinde konuştu.