  • USD: 29,67 - 29,72
  • EURO: 32,67 - 32,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Üsküdar'da korkutan anlar: Deprem oluyor zannettik!

İstanbul Üsküdar'da korku dolu anlar yaşandı. İnşaat sahasında toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada yaşayan Hatice Erkan, "Uyuyorduk, sesi duyunca çok korktuk. Deprem oluyor zannettik" diye konuştu.

Ekleme: 2.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 2.01.2024 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar'da korkutan anlar: Deprem oluyor zannettik!Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin yaşandığı yerin hemen yakınında bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada yaşayanlardan bazıları geceyi başka bir yerde ya da araçlarında geçirdi.

"GECE EŞİMLE BİRLİKTE ARABADA KALDIK"

Binada yaşayan Vedat Erkan, "Gece uyuyorduk, 'güm' diye bir ses geldi. Camdan bir baktım burası kuyu gibi oyulmuş, duvar aşağıya doğru yıkılmış. Ekipler geldi, inşaatın sahipleri geldi. Toprak ile doldurdular. Korktuk ama herhangi bir can kaybı yok. Gece eşimle birlikte arabada kaldık. Polisler, 'otele götürelim' dedi ama biz gerek duymadık. İdare ettik. Bina boşaltıldı. İnceleme devam ediyor. Eve girip girmeyeceğimize ona göre karar verecekler" diye konuştu.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Bina sakinlerinden Hatice Erkan çok korktuklarını söyleyerek "saat 01.30 gibiydi çökme olmuş. Sesi duyunca deprem oluyor zannettik. 'Binayı boşaltın' dediler, ben de bir iki parça eşya alıp dışarı çıktım.

Evin duvarlarında falan bir sıkıntı yok. Geceyi de arabalarda geçirdik. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.

Rögar için belediyeye dilekçe yazdığını söyleyen Ahmet Ayhan ise "Gelip yapmadılar. Burada çalışma vardı. Burası koptu aşağıya doğru. Mağdur olduk. Sabah buradan geçemedim camiye, arkadan dolaşıp gideceğiz artık" şeklinde konuştu.

Üsküdar'da korkutan anlar: Deprem oluyor zannettik!
2023 yılı ihracat rakamları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı
Ekrem İmamoğlu, sabah namazında Eyüpsultan'da görüntülendi
Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor
Gazze'de bilanço ağırlaştı! Can kaybı 22 bini geçti
Türk savunma sanayisi gözdelerinden: HÜRKUŞ'un milli silah sistemi genişliyor
Japonya'da uçak kazası: Pistte alev topuna döndü
Bakan Bayraktar, yeni yılda Gabar Dağı’nda “2024 yılında hedefimiz 100 bin varil”
Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı
Zelenskiy'den Putin'e ağır hakaret: 'Putin tam bir hayvan!' sözleri olay oldu
Yerel seçim süreci resmen başladı: YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
İstanbul'da alışıldık manzara! İETT otobüsünün seyir halinde egzozu patladı
Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 3 ölü, 29 yaralı
Şişli'de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var
Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu! Şahinler suç örgütü çetesi çökertildi
40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

Naci Görür 'En fazla korktuğumuz yer' diyerek haritada işaretledi: 7 büyüklüğünde deprem üretmeye hazır!

Naci Görür 'En fazla korktuğumuz yer' diyerek haritada işaretledi: 7 büyüklüğünde deprem üretmeye hazır!

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...