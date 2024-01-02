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Şişli'de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var

İstanbul Şişli'de İETT otobüsünün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Şişli'de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var
Ekleme: 2.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 2.01.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Şişli'de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var
Kaza, saat 06.30 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. hakimiyetindeki 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Şişli'de korkunç kaza! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var

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