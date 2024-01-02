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Resmi Gazete'de yayımlandı: İzin belgesi olmadan kiralanamayacak! O konutlar için dikkat çeken karar!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekleme: 2.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 2.01.2024 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: İzin belgesi olmadan kiralanamayacak! O konutlar için dikkat çeken karar!Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle ilgili hususları belirlendi.

İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR BELİRLENDİ
Yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer aldı.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN
Buna göre, izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.İzin belgesi için başvurularda, kiraya veren gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibrazı zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İzin belgesi olmadan kiralanamayacak! O konutlar için dikkat çeken karar!

TURİZM AMAÇLI KONUT İDARESİ
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler vergi kimlik numarasıyla ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını gösterecek.İzin belgesinde, belge sahibinin adı veya ticaret unvanı, konutun adresi, izin belgesi tarihiyle konutun bulunduğu ilin plaka koduyla başlayan belge numarası ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bilgileri yer alacak.Bakanlıkça hazırlanacak, 'turizm amaçlı konut' ibaresinin ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilginin yer aldığı soğuk damgayla işaretli plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.
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