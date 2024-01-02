Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı
Malatya'da bir turizm firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Malatya'nın Akçadağ Medine Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi.
TIR DA OTOBÜSE ÇARPTI
Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ: 4 ÖLÜ, 31 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.