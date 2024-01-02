Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı

Malatya'nın Akçadağ Medine Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi.Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.