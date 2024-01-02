Ekrem İmamoğlu, sabah namazında Eyüpsultan'da görüntülendi

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girebilecek yeterlilikteki partileri açıklayarak süreci resmen başlattı. 31 Mart'ta sandık seçmenin önüne gelecek. Bu kapsamda adaylığı belli olan isimler ve partiler çalışmalarına başladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyasına başladı. İmamoğlu, bu kapsamda sabah namazı için Eyüpsultan'daydı.İmamoğlu'na, CHP'nin Fatih ilçesinde aday gösterdiği eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.İBB'de birlikte mesai yapan ikilinin camide namaz kıldığı anlar, sosyal medyada dolaşıma girdi.Ekrem İmamoğlu'nun kontrolündeki troll kadroları tarafından dolaşıma sokulan fotoğrafla, muhafazakar seçmenin gözü boyanmaya çalışılıyor.