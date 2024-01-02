CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'ın Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin vermemesi sonrası ertelendi.Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden manipülasyon yaparak provokasyona imza atmaya çalışan CHP'nin iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı.CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 23 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda duvarda asılı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yer alıyordu.Aradan geçen bir haftanın ardından yani 31 Aralık 2023 tarihinde aynı kültür merkezinde DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Kongre öncesi salonda asılı olan Atatürk fotoğrafları DEM Partililer tarafından kaldırıldı. Bu programa da katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt'un yaşananlara tepki göstermediği ortaya çıktı.Ortaya çıkan tabloda ertelenen Atatürkçü geçinen CHP'lilerin davalarında ne kadar samimi olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Yaklaşan yrel seçim öncesi oy kaygısı taşıyan CHP, Kandil'in siyasi ayağı DEM'e göz yumdu. Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanların DEM Parti'ye ses çıkarmadı.