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Beyaz Gazete
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CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 23 Aralık’ta Esenyurt Kültür Merkezi’nde katıldığı programda duvarda asılı Atatürk fotoğrafı yer alıyordu. 31 Aralık’ta aynı kültür merkezinde DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Salonda asılı Atatürk bayrakları kaldırıldı. Bu programa da katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt’un yaşananlara tepki göstermediği ortaya çıktı.

CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı
Ekleme: 2.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 2.01.2024 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'ın Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin vermemesi sonrası ertelendi.

Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden manipülasyon yaparak provokasyona imza atmaya çalışan CHP'nin iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı.

1 HAFTA ÖNCE ATATÜRK VARDI
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 23 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda duvarda asılı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yer alıyordu.

CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı

1 HAFTA SONRA KALDIRILDI
Aradan geçen bir haftanın ardından yani 31 Aralık 2023 tarihinde aynı kültür merkezinde DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Kongre öncesi salonda asılı olan Atatürk fotoğrafları DEM Partililer tarafından kaldırıldı. Bu programa da katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt'un yaşananlara tepki göstermediği ortaya çıktı.

CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı

CHP'NİN OY KAYGISI
Ortaya çıkan tabloda ertelenen Atatürkçü geçinen CHP'lilerin davalarında ne kadar samimi olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Yaklaşan yrel seçim öncesi oy kaygısı taşıyan CHP, Kandil'in siyasi ayağı DEM'e göz yumdu. Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanların DEM Parti'ye ses çıkarmadı.
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CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı
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