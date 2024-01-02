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Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul'da yaşayan Hatice Kendirli'ydi. Yaşlı kadın, kendilerini polis olarak tanıtan sahtekarların "Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" sözü üzerine panikledi. 1.2 milyon TL olan 600 gram altınını dolandırıcılara elleriyle teslim etti. Kandırıldığını anlayınca da polise gitti: Altınlarım nerede!

Ekleme: 2.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 2.01.2024 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…
Telefon dolandırıcıları, vatandaşın birikimine göz dikti. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen özellikle yaşlıları hedef seçen sahtekarların son kurbanı İstanbul Üsküdar'da yaşayan Eyüp ve Hatice Kendirli çiftiydi. Dolandırıcılar Kendirli çiftine ,'kara para aklama dosyasına adınız karışmış, bankadaki altınlarınız sahte, onlarda suçluların parmak izi var' diyerek yaşlı kadından bankaya gitmesini istedi.

Eşi Eyüp Kendirli'ye ise 'Savcı Bey ifadeye bekliyor' diyerek Çağlayan Adliyesine gitmesini istedi. Eyüp Kendirli Çağlayan Adliyesine giderken, yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar 'altınlardaki parmak izini kontrol edip getireceğiz' yalanıyla piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyon TL değerindeki 600 gram altını alıp kayıplara karıştı. Polise şikayetçi olan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.

KAPIYA KADAR GELİP TESLİM ALMIŞ!

Eşiyle evinde kahvaltı yaparken telefon ile arandığını belirten Hatice Kendirli, 'Telefonla arandık, adımızın kara para aklama dosyasına karıştığını söylediler. Bizi sürekli telefonla oyaladılar. Bize kimliklerimizi, mahkeme kararlarını atınca, böyle bir olayla karşılaşmadığımız için inandık. Telefon kapanmadı çocuklarımıza haber veremedik.

Bankadaki altınlarımızın değiştirildiğini, sahte olduğunu söylediler. Bankaya giderek kontrol ettim. Koyduğum gibi duruyor, ellenmemiş. Beni tekrar aradılar, 1 haftaya mahkumiyet kararınız çıkacak dediler. Altınları almamı istediler, parmak izinden bulacaklarını söylediler. Kapıda bizden biri var ona verin sabah getireceğiz diye söylediler. Bu arada ise eşimi Çağlayan Adliyesine gönderdiler 'diye konuştu.

'ALTINLARIM NEREDE!'

600 gram altını dolandırıcılara kaptıran Hatice Kendirli, 'Ertesi gün sabah beni aradılar. Altınlarım nerede hangi gelmedi dediğimde, parmak izleri çıktı dediler. Siz kimsiniz benim devletimin polisi değilsiniz dediğimde 'Pensilvanya, ABD' dediler.

600 gram has altın, İznik'teki evimi satmıştım. İlerleyen zamanda peşinat vererek kızıma ev alacaktım. Yetkililerden altınlarımın bulunmasını ve bu çetenin çökertilmesini istiyorum' diye konuştu.

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…
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