Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak

Türk donanmasında gurur günü...Düzenlenen törenle TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, Türk donanmasına teslim ediliyor.Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuştu."Gurur ve heyecan duyuyorum"Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yalova Sefine Tersanesi'nde gerçekleştirilen "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde, yerli ve milli savunma sanayinin üstün seviyeyi ortaya koyan yeni gemileri ve insansız deniz aracının hizmete girmesinden gurur ve heyecan duyduğunu söyledi.Bakan Güler, gemilerin ve insansız deniz aracının Türkiye'ye, asil millete ve silahlı kuvvetlere hayırlı uğurlu olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik vizyonu, öngörüleri ve destekleriyle bugünün ilk saatlerinde Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni bir adımına hep birlikte büyük gurur ve heyecanla şahitlik ettiklerini vurgulayan Güler, "İlk kez bir Türk vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Albay Alper Gezeravcı, uzay bilim misyonumuz çerçevesinde uzay yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk, Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştireceğimiz uzay çalışmaları için kıymetli ve tarihi bir adım olmuştur. Bu vesileyle Albay Alper Gezeravcı'ya ve onu takip edecek ufku geniş Türk gençlerine başarılar diliyor, onların asil milletimizin umudu olarak ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.Güler, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, bunun arkasındaki temel etkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan güçlü siyasi irade ve savunma sanayine sağlanan destek olduğunu dile getirdi."Ülkemiz küresel bir aktör haline dönüşmüştür"Her alanda tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktıkları bu yolda, Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarını kullanarak başlattığı teknoloji hamlesiyle başta savunma sanayi olmak üzere birçok platformda kendi kendine yeter bir konuma ulaştığını vurgulayan Güler şu ifadeleri kullandı:Nitekim yerli ve milli silah sistemlerimizle teçhiz edilen şanlı ordumuz geniş bir coğrafyada aktif roller üstlenirken ülkemiz de müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi olarak uluslararası alandaki etkisini artırmış, küresel bir aktör haline dönüşmüştür. Ayrıca bugün kendi imkanlarımızla tasarlayıp ürettiğimiz ve sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizin uluslararası ortamda da kabul görmesi ve her geçen gün marka değerini artırması gurur vericidir.Güler, bu yüksek seviyeye ulaşılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engin vizyonunun belirleyici bir faktör olduğunu anlattı."Alçak teröristler son çırpınışlarını vermektedirler"Savunma sanayisinin katkısının, şanlı ordunun özellikle terörle mücadelede yurt içi ve sınır ötesinde elde ettiği başarılarda açıkça görüldüğüne işaret eden Güler, şöyle konuştu:Personelimizin kahramanlığı ve savunma sanayimizin sağladığı teknolojik kabiliyetlerin bir araya gelmesiyle kahraman ordumuz harekat sahasında büyük bir üstünlük sağlamış ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan ve çaresizliğe mahkum olan alçak teröristler son çırpınışlarını vermektedirler ancak teröre karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde maalesef şehitlerimiz de oluyor. Acımız büyük olsa da evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük, irademiz ve kararlılığımız ise tamdır. Bu vesileyle hain terör örgütünün son saldırılarında şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum."Şanlı donanmamıza önemli katkılar sağlayacaktır"Güler, kutsal vatan topraklarını ve sınırları teröristlerden korumaya çalışırken mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatleri en iyi şekilde muhafaza etmek için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.Deniz ve hava güçlerini daha da kuvvetlendirmek için büyük gayret sarf ettiklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:Bugün de şahit olduğumuz üzere üstün gayretlerimizin neticelerini de birer birer alıyoruz. Hizmete giren gemilerimiz ve insansız deniz aracımız, askeri ve sivil tersanelerimizin omuz omuza çalışarak ortaya koyduğu başarının en güzel örnekleridir. Bu gemilerimizle, Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti ve etkinliği daha da artacaktır. Aynı şekilde operasyonlarda yoğun şekilde kullandığımız insansız hava araçlarımız gibi Marlin insansız deniz aracımız da şanlı donanmamıza önemli katkılar sağlayacaktır."Daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz"Savunma sanayi alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri de mümkün değildir. Bu doğrultuda sürekli daha ileri gitmek ve sürekli daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Elde edeceğimiz her başarıyı bir sonraki büyük ve güçlü adımın öncüsü olarak görüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki başarı bir yolculuktur, bir barış noktası değildir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu kutlu yolculukta zatıalilerinin liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ecdadımıza yakışır yeni başarıları tarihimizin altın sayfalarına yazdırmak en büyük hedefimizdir. Bu anlayışla Milli Savunma Bakanlığı olarak yerli ve milli sanayimizin geliştirilmesi dahil ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz."Şehadet makamına ulaşan can kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum"Bakan Güler, gemilerin üretiminde emeği geçen İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Sefine Tersanesi'nin çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasını şöyle tamamladı:Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve ebediyete intihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 34 yıl önce 20 Ocak'ta hür ve müstakil Azerbaycan için Bakü'de barışçıl bir şekilde gösteri yaparken acımasızca katledilerek şehadet makamına ulaşan can kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.