Uzaydaki ilk Türk dünya basınında! Alper Gezeravcı manşetlerini süsledi: Çığır açan görev! Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler gece saatlerinde gerçekleştirilen fırlatmaya çevrilmişti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.Dragon kapsülünün 20 Ocak Türkiye saati ile 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderildi. Misyon 14 gün olarak belirlense de, net bir dönüş zamanı için bilim insanlarının koşulları takip ederek bir tarih ve saat belirlemesi gerekecek.Alper Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek. Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu deneyler Uluslararası Uzay Üssü'nde (ISS) gerçekleştirilecek.Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğunu dünya basınında da geniş yankı buldu.Alman DW 'Türkiye'nin ilk astronotu özel uçuşla ISS'ye gitti' başlıklı haberinde 'Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı oldu' dedi.CNN fırlatmayı 'çığır açıcı bir görev' olarak tanımadı. Haberde 'SpaceX roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gemide, aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı astronot bulunuyor' denildi.İngiliz Daily Mail, 'Türkiye'nin ilk astronotu da dahil olmak üzere tamamı Avrupalı bir mürettebat, Perşembe günü SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla yolculuğa çıktı' dedi.AP bu gelişmeyi 'SpaceX, İsveçli ve İtalyanlarla birlikte Türkiye'nin ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı' başlığı ile aboneleri ile paylaştı.Space.com 'Ax-3, Axiom Space'in, aralarında Türkiye'nin ilk astronotunun da bulunduğu, tamamı Avrupa'dan oluşan ilk mürettebatını taşıyor' dedi.Alman Stern 'İlk Türk astronotu taşıyan roket ISS'ye fırlatıldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Haberde 'Gemide Türk Hava Kuvvetleri pilotu Alper Gezeravci'nin yanı sıra İsveçli astronot Marcus Wandt, İtalyan Walter Villadei ve ABD'li İspanyol Michael Lopez-Alegria da bulunuyor. Cumartesi günü ISS'ye ulaşmaları planlanıyor' denildi.New York Times 'Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor' dedi.Yunan Kathimerini 'Türkiye 44 yaşındaki Alper Gezeravcı ile ISS'nin konuk ülkelerinin seçkin ama büyüyen kulübüne girmeye hazırlanıyor' dedi.South China Morning Post 'Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna uçuşa başladı' manşetini attı.Amerikalı ABC News 'Türk Hava Yolları'nın eski savaş pilotu Alper Gezeravcı, ülkesinden uzaya çıkan ilk kişi oldu' dedi. India Today haberinde şu ifadelere yer verdi;'Türkiye'nin ilk astronotu ve Avrupa'yı temsil eden üç mürettebat üyesini taşıyan roket, tamamı özel sektör tarafından yürütülen bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere Perşembe günü Florida'dan fırlatıldı.'İsrail merkezli Jerusalem Post 'Türkiye'nin ilk astronotunu içeren mürettebat uzay istasyonuna uçtu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Fransız Le Monde 'Türkiye'nin ilk astronotu bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı' dedi.Us News Axiom-3 misyonu kapsamında 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirileceğini yazdı.Al Monitor 'Türkler, Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuğunu canlı olarak ulusal televizyonda izliyor' dedi.The New Arab 'Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar, SpaceX'in uçuşla Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı' dedi.Times of India haberinde 'ISS'ye giden ülkeler arasına katılmayı hedefleyen Türkiye, ülkenin ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmek üzere 44 yaşındaki Türk Hava Kuvvetleri gazisi Alper Gezeravcı'yı istasyona gönderdi' ifadesine yer verdi.