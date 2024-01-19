Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabı üzerinden KKTC ve Türkiye arasındaki anlaşmalara ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Bolat'ın açıklamaları ise şöyle:'KKTC'deki 12. Ortak Komite Toplantısı sonrasında, Türkiye ve KKTC arasında çok önemli anlaşmalara imza attık.Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...Ticaret, gümrük, e-ticaret, ürün güvenliği, insan kaynakları, serbest bölgeler, sağlık ve hukuki altyapı gibi alanlarda çeşitli faaliyetler içeren 'Ortak Komite Mutabakat Zaptı', 'İşbirliği Protokolü' ve 'KKTC'ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü' anlaşmaları ile ticari ilişkilerimizi daha yüksek ve karşılıklı yarar sağlayacak seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.Ayrıca, 2024 yılında toplam 150 milyon TL'lik bir TESKOMB kredisini firmalara sağlayarak KKTC esnafının finansmana erişimini destekleyeceğiz.Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...Bu ziyaretimiz ile KKTC'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız.'