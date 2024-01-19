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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan tarihi kareler

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, (TSİ 00.49) uzaya fırlatıldı. İşte o anlardan tarihi kareler..

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan tarihi kareler
Ekleme: 19.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan tarihi kareler
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan tarihi kareler


ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan tarihi kareler

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan tarihi kareler

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor. Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan tarihi kareler
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