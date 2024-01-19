Türkiye merkez ülke oluyor! BOTAŞ heyeti Rusya'ya gidiyor: Doğal gaz Trakya'dan dünyaya satılacak...

Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi, üretici ülkelerin de enerji ihracatının artırılması için merkez ülke olmaya hazırlanıyor. Bu yıl Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezinin detaylarını görüşmek için BOTAŞ heyeti bu hafta St. Petersburg'a giderek Gazprom yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.TEKNİK ZİYARET BU HAFTA GERÇEKLEŞECEKKasım 2023'te gerçekleşen Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı çerçevesinde Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın görüşmelerinde planlanan teknik ziyaret bu hafta gerçekleşecek. Görüşmede Novak, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg'a bir ziyaret planladığını, projenin pratik uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söylemişti.'GAZPROM İLE BOTAŞ ŞİRKETİ ARASINDA YAKIN BİR ETKİLEŞİM VAR'Novak, 'Gaz merkezi konusunda Gazprom ile Botaş şirketi arasında yakın bir etkileşim var. Şu anda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılıyor. Türk heyeti gelişmeleri öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Anlaşmaların devam edeceğine eminim. Projenin pratik uygulaması konusunda yakın gelecekte ulaşılabilecek' demişti. O tarihte planlanan teknik ziyaret bu hafta gerçekleştirilecek. BOTAŞ, heyeti yapacağı ziyarette Trakya'ya kurulması planlanan gaz merkezinin teknik detaylarını Gazprom yetkilileri ile görüşecek.İKMAL MERKEZİ KURULMASI DA GÜNDEMDEÖte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Astana'da yaptıkları görüşmede Putin, 'Doğalgaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz' önerisini gündeme getirmişti. Bu öneri de Türkiye tarafından olumlu karşılanırken, Rusya tarafından bölgede bir Doğalgaz İkmal Merkezi kurulması halinde Rus gazı Avrupa'ya ve uzak coğrafyalara Türkiye üzerinden açılacak.TRAKYA ENERJİ ÜSSÜ OLACAKTopraklarından 7 ayrı doğalgaz hattı geçen Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası ile de doğalgazda merkez ülke olma hedefi için bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı. Trakya'da kurulacak doğalgaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak olan Türkiye, gaz tedariki ve iletimi için şu hatlara sahip:RUSYA – TÜRKİYE DOĞALGAZ BORU HATTI (BATI HATTI): Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren ve İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 845 kilometre uzunluğunda. Hattın kapasitesi 14 milyar metreküp.MAVİ AKIM DOĞALGAZ BORU HATTI: Rusya'dan Karadeniz geçişli şekilde Türkiye'ye ulaşan hat ile Türkiye'ye yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz gönderiliyor. Ayrıca Mavi Akım, Rusya topraklarında, İzobilnoye-Djubga arasında bir boru hattı sistemi; Karadeniz geçişinde, Djubga-Samsun arasında paralel iki hat, Türkiye topraklarında Samsun - Ankara arasında da bir boru hattı sistemi olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.TRANS-ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP): Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasını sağlıyor. TANAP'tan sağlanan doğalgaz akış miktarı, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) dahil 29,7 milyar metreküpe ulaştı.TÜRKAKIM: Hat, Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Türkiye'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanıyor. Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan proje Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz arzının yanı sıra Avrupa'ya arza da imkan tanıyor. Hattan Avrupa'ya da gaz iletiliyor.DOĞU ANADOLU DOĞALGAZ ANA İLETİM HATTI (İRAN – TÜRKİYE): İran doğalgazının Türkiye'ye arzı amacıyla devreye alınan hat, Doğubayazıt'tan başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya uzanıyor. Hattın bir kolu da Konya üzerinden Seydişehir'e ulaşıyor.BAKÜ-TİFLİS-ERZURUM DOĞALGAZ BORU HATTI (BTE): Azerbaycan'ın Güney Hazar Denizi kesiminde yer alan Şahdeniz sahasında üretilen doğalgaz Türkiye'ye ulaştırılıyor. Hatta 2007'den beri gaz akışı sürüyor.TÜRKİYE-YUNANİSTAN DOĞALGAZ ENTERKONNEKSİYONU (TYE): Güney Avrupa Gaz Ringi'nin ilk aşaması olan hat, İpsala sınır noktasında Yunanistan'a giriş yaparak Gümülcine'de sona eriyor. Türkiye ve Yunanistan doğalgaz şebekelerinin birbirine bağlanması ile doğalgazın Türkiye'den veya Türkiye üzerinden Yunanistan'a arz edilmesine olanak sağlıyor.