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Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu: Favori yarışmacıyı akrep soktu...

Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde adaya veda eden isim Seda Aktuğlu olurken yarışmacılardan Hakan Hatipoğlu'nu da akrep soktu.

Ekleme: 19.01.2024 - 09:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu: Favori yarışmacıyı akrep soktu...TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star yine heyecanlı bir bölümle izleyicinin karşısındaydı.

Ödül oyunu dişe diş bir mücadeleye sahne oldu. Güç ve duruş oyunu olmasına karşın Ersin Korkut'un, Yiğit'e karşı sayı alması dikkat çekti.

Survivor'da heyecan doruktaydı

Ödül oyunun 10-9 gibi yakın bir skorla bitti.

Kardeniz, Seda Aktuğlu, Sahra ve Berna düelloya çıktı.

Düello oyununda Berna ile Seda arasındaki mücadeleyi Berna 5-1'lik skorla kazandı.

Seda veda etti

Sahra ile Kardeniz arasındaki mücadeleyi de Sahra 5-1'lik skorla kazandı. Düellonun ikinci turunda Seda Aktuğlu ile Kardeniz karşı karşıya geldi.

Düello oyununun finalini Kardeniz 5-2'lik skorla kazandı. Adaya veda eden isim Seda Aktuğlu oldu.

Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu: Favori yarışmacıyı akrep soktu...

Hakan'ı akrep soktu

Öte yandan yarışmacılardan Hakan Hatipoğlu'nu akrep soktu.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Dün gece kızlarla ateşin başında oturuyorduk. Sonra ateşe biraz odun lazım oldu. Bende büyük bir kalas parçası getirmişti. Onun kenarından bir tane kuru dal kırayım derken, elimi böyle arı sokmuş gibi bir hissiyata kapıldım. Aaa arı soktu dedim. Damla, Sahra, Seda ve diğer Seda vardı. Ne arısı dediler. Sonra bir baktık o benim kırmaya çalıştığım daldan bir tane akrep yürüyor. Issız bir adadayız. Ormanın ortasındayız. Denizin kenarındayız. Bu tip şeylerin normal olduğunu da düşünüyorum. Ucuz atlattık. Survivor kariyerime bir akrep sokmasını da eklemiş oldum'

Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu: Favori yarışmacıyı akrep soktu...
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