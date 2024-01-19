Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

İstanbul Şişli'de düzenlenecek olan Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma programı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollar yerine kullanılacak alternatif güzergahlar duyuruldu.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenecek olan 'Hrant Dink Ölüm Yıldönümü' anma programı nedeniyle bugün saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar bölgede trafik düzenlemeleri yapılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak yollar ve önerilen alternatif güzergahlar açıklandı.'Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Cad. Kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.'Valikonağı Caddesi, Şişli istikametine Rumeli Caddesi Abide-i Hürriyet Caddesi ve Ergenekon Caddesi