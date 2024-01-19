Süper Lig'de bir ayrılık daha! Resmi açıklama...

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.İstanbulspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadelerine yer verildi.