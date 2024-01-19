Satışa hazır hale getirmişler… Böyle yakalandılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu. 96 fişek halinde satışa hazır hale getirilmiş toplamda 181,66 gram Esrar maddesi, 54 sentetik hap, 36 gram Marihuana maddesi, üç cep telefonu, 7 bin 115 lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi. M.B. ve E.C.T. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.