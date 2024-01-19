Samsun’da feci kaza! Araç su kanalına uçtu: 2 yaralı!

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Atatürk Bulvarı Ankara yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Muhammet Alıcı idaresindeki 55 DJ 791 plakalı hafif ticari araç önüne başka bir aracın çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp su kanalından karşıya geçti.Kazada, araç sürücüsü Muhammet Alıcı ile eşi Akgül Alıcı yaralandı.Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.