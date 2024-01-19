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Sakarya'da kan donduran olay! Karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaraladı

Sakarya'da karısı ve kızını silahla öldüren, annesini de öldüren polis intihar etti.

Ekleme: 19.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da kan donduran olay! Karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaraladıSakarya'nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren, annesini de yaralayan polis yaşamına son verdi.

Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle aile içinde çıkan tartışma sonucu polis İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İlker Tarık Ü. ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Ü. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Polisin çok sayıda mesai arkadaşının geldiği olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

Sakarya'da kan donduran olay! Karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaraladı
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