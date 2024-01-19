Rusya ve ABD'den Türkiye'ye tebrik mesajı: Uzaya hoş geldiniz!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu başladı.Yaşanan tarihi an sonrası Rusya ve ABD'den Türkiye'ye tebrik mesajları geldi.ABD Büyükelçisi Flake, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Türkiye'nin uzaya ilk astronotunu gönderdiği bugün, uzay araştırmaları açısından gerçekten de tarihi bir ana damgasını vuruyor. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği adına Türk halkına, hükümetine ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya en içten tebriklerimizi sunuyorum.'Ankara Rusya Büyükelçiliği, 'İlk kozmonotu uzaya bu gece gönderen Türkiye'yi tebrik ederiz!' açıklamasında bulundu