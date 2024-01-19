Murat Kurum gençlere söz verdi: Yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle buluştu. Gençlerle bir araya gelen Kurum, okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi. Ayrıca, açacakları ofis ve atölyelerle gençlerin eğitimine katkı sunacaklarını söyleyen Kurum, toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusunda da söz verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Akademi Beyoğlu'nda gençlerle bir araya geldi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim sözü verdi.Kurum, sohbet ettiği gençlere, okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, açacakları ofis ve atölyelerle gençlerin eğitimine katkı sunacaklarını söyledi.Gençlerin bu ofislerde ders çalışmanın yanı sıra spor yapıp kütüphaneden de faydalanabileceğini söyleyen Kurum, iş kurmak isteyen gençlere de destek olacaklarını ifade etti.Gençlerin sorunlarını dinleyen Kurum, mevcut İBB yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusuyla ilgili ise, 'Bizde söz namustur. Verilen sözleri tutmak zorundayız. O yüzden 1 Nisan'da toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız.' dedi. Murat Kurum, daha sonra gençlerle 'Çanakkale' türküsünü söyledi.