MSÜ adayları dikkat! Bakanlıktan açıklama geldi: Son gün 30 Ocak...
Harp Okulları ve Astsubay Yüksekokulları'nda eğitim alarak subay ve astsubay olmak isteyen adaylar için ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, (2024-MSÜ) başvurularında son başvuru tarihi 30 Ocak olarak açıklandı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
SON GÜN 30 OCAK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adaylar, 3 Ocak Cuma günü başlayan sınav başvurularını 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
SINAV 3 MART GÜNÜ
Öte yandan, 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.
Sınava başvuruda bulunan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.
2024-YKS BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKİYOR
Ayrıca, Harp Okulları için 2024-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin ilk turumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.
SON GÜN 30 OCAK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adaylar, 3 Ocak Cuma günü başlayan sınav başvurularını 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
SINAV 3 MART GÜNÜ
Öte yandan, 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.
Sınava başvuruda bulunan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.
2024-YKS BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKİYOR
Ayrıca, Harp Okulları için 2024-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin ilk turumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.