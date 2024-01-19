MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde yedi Irak’ın kuzeyinde üç terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.'