MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde yedi Irak’ın kuzeyinde üç terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.'
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.'