Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini açıklaması...

Merkez Bankası, ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı.Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,4Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,4 oldu. Ankette 2025 büyüme beklentisi yüzde 3,9 olarak belirlendi.BU AYKİ FAİZ ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 45TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.