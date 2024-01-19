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Beyaz Gazete
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Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin kapanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu destekçileri, Alevilere yönelik çirkin ifadeler kullanmaya başladı. Merdan Yanardağ, bunun devam etmesi durumunda Alevilerin CHP'ye oy vermeyeceğini söyledi.

Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi
Ekleme: 19.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi
CHP ile Aleviler arasında büyük bir kriz patlak verdi.

13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin ardından Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturması parti içerisinde dengeleri değiştirdi.

Ekrem İmamoğlu taraftarları, Alevilere yönelik cephe aldı.

Sosyal medyada paylaşılan çirkin mesajlar, Alevilerin tepkisine neden oldu.

Aleviler: İkinci bir Kerbela yaşadık

Alevilerin şikayetlerini gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 canlı yayınında anlattı.

İki farklı yayında da durumu dile getiren Merdan Yanardağ, şunları söyledi:

İstanbul’daki CHP’li Aleviler, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden haksızlığa uğradığını düşünüyor.

Kaldığım otelde bir Alevi vatandaş ağlayarak yanıma geldi, ‘İkinci bir Kerbela yaşadık’ dedi.

Merdan Yanardağ, sonraki canlı yayında ise Ekrem İmamoğlu destekçilerinin Alevilerle ilgili attığı korkunç mesajları canlı yayında açıkladı.

İmamoğlu ekibinin Alevilere yönelik mesajları

İmamoğlu destekçilerinin, Alevilerle ilgili attığı çirkin mesajları şöyle:

"Dersim çetesi..", "Alevi suntasını kurmak istemediniz, çapsızlar ordusu", "Gidin Alevi partisi kurun, Atamın partisi temizlensin"..

Alevilerin son derece kızgın olduğunu ifade eden Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu'nun Alevilerden oy alamayacağını söyledi.

Alevilere ensest ilişki suçlaması

Bu nefretin bir an önce durdurulması gerektiğini dile getiren Yanardağ, şöyle konuştu:

Bu mesajları atanlar İmamoğlu destekçileri. Bunları temizleyin. Yoksa Alevilerin oyunu alamazsınız. Ensest ilişkiyle suçluyorlar Alevileri. CHP adına böyle tweet'ler atılmaz.
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