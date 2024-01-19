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İstanbul’da evlat dehşeti: 14 yaşındaki genç babasını 20 yerinden bıçakladı!

İstanbul'da Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından evinde 20 yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Avukat Karakoyunlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan K. Karakoyunlu'nun savunması ise şaşkınlık yarattı: Bana çok karışıyordu!

Ekleme: 19.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da evlat dehşeti: 14 yaşındaki genç babasını 20 yerinden bıçakladı!
Kan donduran olay saat 07:00 sıralarında İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre Avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K. Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı.

Telefonunu unuttuğunu söyleyen K. Karakoyunlu eve geri dönüp odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı. Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu anlattı.

Eve gittiğinde eşini kanlar içinde bulan talihsiz kadın hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İstanbul’da evlat dehşeti: 14 yaşındaki genç babasını 20 yerinden bıçakladı!

Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul’da evlat dehşeti: 14 yaşındaki genç babasını 20 yerinden bıçakladı!
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