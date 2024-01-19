  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere'de 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, ölen babasının yanında bulundu

İngiltere'de 60 yaşındaki Kenneth'in Battersby ve kendisine sarılı haldeki 2 yaşındaki oğlu evlerinde ölü olarak bulundu. Babanın kalp krizi geçirerek öldüğü, 2 yaşındaki oğlunun ise iki hafta boyunca yaşam savaşı verdikten sonra açlıktan ve susuzluktan öldüğü belirlendi.

Ekleme: 19.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, ölen babasının yanında bulunduİngiltere'de, okuyanların kanını donduran bir olay yaşandı.

Lincolnshire bölgesinde yaşayan 60 yaşındaki Kenneth Battersby ve 2 yaşındaki oğlu Bronson Battersby, evlerinde ölü bulundu.

Baba kalp krizinden, küçük çocuk ise açlıktan ve susuzluktan öldü

60 yaşındaki babanın, cansız bedeninin bulunmasından 14 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edilirken, küçük çocuğun ise açlıktan ve susuzluktan yaşamını yitirdiği rapor edildi.

İkilinin cansız bedenleri ise birbirinin yanında uzanmış halde sosyal hizmetler görevlileri tarafından bulundu.

İngiltere'de 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, ölen babasının yanında bulundu

Anne yaşananlara isyan etti

The Sun'a konuşan 43 yaşındaki anne Sarah Piesse, 'Bunun olduğuna hala inanmıyorum. Otopsinin sonuçlarını aldım. Bronson, babası öldüğü için açlıktan öldü. Benimle olmasına izin verselerdi durum böyle olmazdı.' dedi.

Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra cansız bedeni teşhis etmek için hastaneye gittiğini söyleyen anne Piesse, 'Ona bakamadım bile. Çok uzun sürede ölmüş bir halde yerde kalmıştı. Ona yalnızca dokunabildim. Yüreğimden bir parçanın koptuğunu o an hissettim.' diye konuştu.

İngiltere'de 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, ölen babasının yanında bulundu

Görevliler eve iki kez uğramış

Öte yandan korkunç olayın ardından açıklama yapan İl meclisi sözcüsü, sosyal hizmet görevlisinin Bay Battersby ile 27 Aralık'ta iletişime geçtiğini ve 2 Ocak'ta bir ziyaret ayarladığını doğruladı.

Görevliler kapıyı çaldıklarında yanıt alamamıştı. Haber verilmeden 4 Ocak'ta yapılan ikinci bir ziyaretin de cevapsız kalmasının ardından Lincolnshire Polisi ile tekrar temasa geçildiği belirtildi.

Günler sonra 9 Ocak'ta sosyal hizmet görevlisi, baba Battersby ve oğlunun ölü bulunduğu eve girebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!
Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Murat Kurum başıboş sokak köpeği sorununa değindi: Sokaklardan korkuyu gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...
Göklere ay yıldız imzası! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 ülke arasına gireceğiz
Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
Alper Gezeravcı'dan sonra bir sevindiren haber daha: Selçuk Bayraktar'tan 'Fergani' müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam
Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor
Mal varlıkları hazineye geçecek! AYM üç partinin kapatılmasına karar verdi!
Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 762'ye yükseldi
Rusya ve ABD'den Türkiye'ye tebrik mesajı: Uzaya hoş geldiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma