İlk Türk astronot uzayda! Annesinin sözleri duygulandırdı: Bağırıma basmak istedim...

Türkiye dün gece tarihi bir ana tanıklık etti.İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya yolculuğa çıktı. Tüm yurtta göğüsler kabardı, nefesler tutuldu ve heyecanla ekranlara kilitlenildi.Gezeravcı'nın ekibi ile uzaya hareket ettiği anlar dünya çapında ilgi uyandırdı.ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi'nden gerçekleştirilen fırlatma işlemi tarihe geçti. Ekibin içerisinde bulunduğu Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer unsur ise Alper Gezeravcı'nın ailesi ile vedalaşatığı anlar oldu.5 metrelik mesafeden ailesine el sallayarak yolculuğa çıkan Gezeravcı, izleyenleri duygulandırdı.Gezeravcı görevi için harekete geçerken, fırlatma işlemi sonrasında ailesi TRT Haber'e konuştu.Burada heyecan ve gururlarını dile getiren aile, oğulları için bolca dua etti.Aynı zamanda anne Gezeravcı'nın gözyaşlı hali de dikkatlerden kaçmadı.Oğlunu son kez gördüğünde sarılmak istediğini söyleyen anne şu cümleleri kullandı;Hem gurur hem üzüntü ikisi bir arada. Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin. Bizi gururlandırdı. Sarılıp bağırıma basmak istedim ama karantinada olduğu için kucaklayamadım. Onun da üzüntüsü var.Muhabirin 'geri dönünce ne yapacaksınız' sorusu üzerine ise 'Heyecanla bekliyorum ilk gelişinde Allah nasip ederse bağırıma basacağım' dedi.