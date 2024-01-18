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Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "(İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüşmede) Biz Türkiye olarak daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik" ifadelerini kullandı.

Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
Ekleme: 18.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durumu ele almak için Ürdün'ü ziyaret etti. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Amman'da ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

TOPRAK HIRSIZLARI

İsrail'in yönelik saldırılarını meşrulaştırma çabalarına karşı çıkan Fidan, İsrail'in yaptıklarının yayılmacılık ve işgalden başka bir şey olmadığını vurguladı. Fidan, "İsrail, Batı Şeria'da yerleşim diye adlandırdığı işgal faaliyetleriyle de Filistinlilerin topraklarını çalmaktadır. Açık konuşalım, güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Tüm dünyanın bu gerçeği görmesi gerekmekte" diye konuştu. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Lahey'de açtığı davayı destekleyen Fidan, "Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması için vereceği geçici tedbir kararının kalıcı ateşkes için fırsat tanımasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OYUNU DEĞİŞTİRELİM

Bu krizlerin hep var olacağını aktaran Fidan, Müslüman dünyasına şu çağrıyı yaptı: "Biz Müslümanlar olarak bu sorunları çözmede nasıl bir beceri ortaya koyuyoruz, nasıl bir birliktelik geliştiriyoruz bunlara biraz yoğunlaşmamız gerekiyor. Müslümanlar olarak bir araya gelirsek, saflarımızı sıkı tutarsak bu konuda son derece oyun değiştirici adımlar atmamızın mümkün olacağına inanıyorum. Eğer biz Filistin'i savunamazsak bu kriz yarın başka bir Müslüman ülkeyi bulur. Gün birlik günüdür. bunu sağlarsak hiçbir güç bölgede bizi istikrarsızlığa sürükleyemez. Emperyal güçler başarıya ulaşamaz."

İKİ ÜLKEYE İTİDAL ÇAĞRISI

Bakan Fidan, Pakistan ile İran arasındaki gerilime dikkat çekerek, iki ülke arasında vuku bulan gelişmelerin endişeyle yakından takip edildiğini söyledi. İki ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü kaydeden Fidan, "Türkiye olarak, daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik. Taraflar, her iki tarafın da olayların yayılmasını görmek istemediklerini ve kontrol altına aldıklarını söylediler. Umarım olaylar burada kalır. İki kardeş ülke arasında daha fazla bu olaylar büyümez. Gerilimin azaltılması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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