FETÖ'den 6 yıldır aranan üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıldır aranan eski pilot üsteğmen F.T. tutuklandı. F.T'nin yakalanmamak için başkasına ait sahte kimlik belgesi kullandığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen pilot üsteğmen F.T'nin Etimesgut'ta kayıtsız kaldığı adresi belirledi.Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.T'nin yakalanmamak için başkasına ait sahte kimlik belgesi kullandığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.T. tutuklandı.