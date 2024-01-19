FETÖ'cü 3 eski emniyet müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Alibey köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde FETÖ/PDY şüphelisi ihraç emniyet müdürleri S.Ç., Y.K. ve H.B. oldukları belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., Y.K. ve H.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.B. ve C.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.