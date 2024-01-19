Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldıktan sonra cuma namazını bu camide kıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.Erdoğan'ın Yalova Sefine Tersanesi'nde 'Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katılması bekleniyor.