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Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen kronik hastalığı olan Filistinliler, İsrail'in 105 gündür devam ettirdiği saldırıları, gerekli miktarda tıbbi malzeme girişini engelleyerek ilaç kıtlığına neden olması yüzünden aylardır tedavilerini sürdüremiyor.

Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor
Ekleme: 19.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor
Yaklaşık 10 yıl önce depresyon tanısı konulan Rıda Avad, ilaç eksikliği sebebiyle 2 aydır ilaç alamıyor. İsrail saldırılarıyla iki kez yerinden edilen ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine gelen Avad, ilaç ve tedaviye erişememe sıkıntısıyla, kronik hastalığı ve komplikasyonlarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Yedi çocuğu olan ve 28 yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı bir çadırda kalan Avad, kronik hastalığı bulunan ve aylardır ilacını alamayan yüzbinlerce Filistinliden biri.

'BAZEN ELİMİ ÇOK SICAK SUYUN İÇİNE SOKTUĞUMDA HİÇ ACI HİSSETMİYORUM'

Filistinli kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '10 yıldır çektiğim depresyon için özel olan ilacımı iki aydan uzun bir süredir alamadım. Bu ilaç şu anda yok ve bu durum bende, baş dönmesi, kusma ve acı hissinin kaybı gibi büyük sağlık problemlerine yol açtı.' dedi.

Bu nedenle yaşadığı sıkıntıları dile getiren Avad, 'Bazen elimi çok sıcak suyun içine soktuğumda hiç acı hissetmiyorum. Ayrıca şiddetli unutkanlık baş gösterdi, bazen farkında olmadan birkaç kez abdest alıyorum.' diye konuştu.

İlacını alamamasının sonuçlarına ilişkin Avad, sık sık uykusundan dehşet içinde uyandığını, aniden ağladığını ve çığlık attığını söyledi.

Çaresiz kalan Filistinli kadın Avad, akıl ve beden sağlığı için ilaçlarının sağlanmasını talep etti.

Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor


'67 YAŞINDAKİ ŞEKER HASTASI 4 AYDIR İLACINI ALAMIYOR'

Gazze'de yerinden edilen 67 yaşındaki Fayiz Abduh, İsrail saldırıları nedeniyle diyabet ve tansiyon ilaçlarını yaklaşık 4 ay önce almayı bırakmak zorunda kaldı.

Abduh, saldırıların başlamasının ardından Nusayrat Mülteci Kampı'na ardından da Refah kentine geldi ve burada sac levhalardan yaptığı barakada 5 aile ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistinli Abduh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının, yalnızca şeker ve tansiyon ilaçlarını değil, bu hastalıklardan kaynaklanan diğer rahatsızlıklar için de gerekli ilaca erişimini engellediğini söyledi.

İsrail ordusunun, evinin yakınında bir evi bombalaması nedeniyle ayağından yaralandığını belirten Abduh, şeker hastalığı ve tedavi edilmemesi sebebiyle ayağındaki yaranın hızla kötüleştiğini aktardı.

Abduh, daha önce ilaçlarını el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir sağlık ocağından aldığını ancak halihazırda ilaçtan ve bağışıklığını artıracak yiyeceklerden mahrum olduğunu ifade etti.

Filistinli adam, 'Artık iki ayağımın üzerinde yürüyemez oldum. Ne zaman yürümeye çalışsam, yere düşüyorum. Yürürken dengemi sağlayamıyorum.' dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda Filistinli, hastane ve eczanelerde gerekli ilaçları bulamadıklarını söylemişti.

Hastanelere çok sayıda yaralının getirilmesi nedeniyle yetkililer, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş gösterdiğini defalarca dile getirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in devam eden saldırıları yüzünden 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin ilaç almadığını duyurmuştu.

Bakanlık, bu kişilerin ilaç alamamaları nedeniyle maruz kaldıkları ciddi sağlık komplikasyonları konusunda uyarı yapmış ve uluslararası kuruluşlara 'kronik hastaların acilen tedavi edilmesi' çağrısında bulunmuştu.

İsrail, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından bölgeye su, elektrik ve yakıt tedariğini kesmiş ve uzun bir süre yardımın ulaştırılmasına engel olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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