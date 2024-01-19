Dört ilde PKK/KCK operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Osmaniye, Adana, Mersin ve Mardin'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.