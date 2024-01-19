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Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri

Mavi Vatan için gurur günü yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TCG Derya ile kavuşacak. TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya, donanmanın gücüne güç katacak. İşte geminin dikkat çeken özellikleri...

Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri
Ekleme: 19.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yalova'nın Altınova ilçesinde, TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya'nın teslim törenine katılacak.

Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri

TCG DERYA BUGÜN TSK'YA TESLİM EDİLECEK

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri tamamlanan TCG Derya, düzenlenen törenle TSK'ya teslim edilecek. Bugün gerçekleştirilecek törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak.

199,9 metre uzunluğuna ve 24,4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.

Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri

İŞTE TCG DERYA'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 199,8 m
Genişlik: 24,4 metre
Deplasman: 26,000 ton
Maksimum Hız: 24 knot
Seyir Menzili: 4500 deniz mili
Ana Tahrik Sistemi: 2 adet GE üretimi LM-2500 gaz türbin motoru
Radar: ASELSAN MAR-D
Denizde Kalış Süresi: 30 gün
Mürettebat: 326 kişi
Hava Savunma: 2 adet ASELSAN 35mm Gökdeniz CIWS, 2 adet ASELSAN 25mm STOP
Helikopter: 1 Helikopter hangarda, 1 helikopter pistte.
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