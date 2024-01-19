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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen 'Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''Filistin ve Gazze halkı olmak üzere zulme uğrayan her kardeşimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında zulüm görenler için dua ediyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Aziz kardeşlerim İbni Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor' diyen Erdoğan, ''Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz
Ekleme: 19.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız.

İslam ülkelerinden icazet törenimize teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum.

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz. Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz.

Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.

Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir.

Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünneti

Efendimizi kalbimizin tahtına yerleştirdik. Aziz kardeşlerim İbni Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim. Tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden Allah razı olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
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