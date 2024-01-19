CHP yandaşı Aslı Aydıntaşbaş'ın ikiyüzlülüğü yeniden gündemde: 'Bir uzay yolculuğu eksikti'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi uzay yolculuğunu tüm Türkiye heyecanla takip ediyor.Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolculuğu başladı.Ülkemizin uzay serüveninin başlaması sonrası ise bazı kesimlerin rahatsızlığı hatırlandı.Bu isimlerin başında da gazeteci Aslı Aydıntaşbaş geliyordu. Aydıntaşbaş, 2014'te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Gülüp geçmek lazım bence. Ama işte elalem iPhone yaparken, uzaya giderken biz niye ithal Japon teknolojisiyle Marmaray ile avunuyoruz görün." ifadelerini kullanmıştı.Aslı Aydıntaşbaş, daha sonra tarihler 2021'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı eleştirmişti.Aydıntaşbaş, bu kez de "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullanmıştı.Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın 2014 ve 2021 yılında sarf ettiği bu sözler sosyal medyada alay konusu oldu.