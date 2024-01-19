CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
CHP'nin ittifak uğruna yoluna kırmızı halılar serdiği, Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler bölücülükte vites yükseltti. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'kürdistan' olarak tanımladı. Kayyuma son vereceklerini söyleyen Kalmaz açık açık devlete 'katliamcı' deyip iftira attı. Devlete 'katliamcı' diyen ittifak ortağı DEM'e kayıtsız kalan CHP'nin oy uğruna düştüğü aciz durum bir kez daha gözler önüne serildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.
Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.
CHP'YE 'DEM'Lİ İTTİFAK... KANDİL'İN PARTİSİ SOMUT KARŞILIK İSTİYOR
CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı toplum vicdanını yaralarken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti artırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor. İstanbul'da da Adalar ve Esenyurt'u istiyor.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler skandalda vites yükseltti.
ÖZEL'DEN 'KAYYUM' VAADİ ALDILAR, BÖLÜCÜLÜĞE BAŞLADILAR
DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımladı.
CHP'den bekledikleri şeffaf ittifakın tezahürü olarak 'kayyum' söylemine sığınan Kalmaz, "Kayyum politikaları bir bütünen toplumun hepsine yansıyor" dedi.
PKK'LILARLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPIP İFTİRA ATTI
Aynı programda PKK'lı sunucu ise devleti katliamcı olmakla suçladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da PKK'lılarla ağız birliği yaparak 'kesinlikle' dedi, aleni bir şekilde devlete iftira attı.
CHP'nin yerelde ittifak uğruna yollarına kırmızı halılar serdiği DEM Partisi'nin devlete katliamcı demesi, Özgür Özel'in de bu sözleri yutması toplum vicdanını yaralayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.
Bir yandan da Kandil'den CHP - DEM ittifakına yön tayin ediliyor.
PKK'nın Avrupa ayağında yer alan sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi.
PKK ELEBAŞINDAN İTTİFAKA ÖVGÜ
CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" deyip 'yerel özeklik' talebiyle pazarlıkta el yükseltti.
'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren CHP lideri Özgür Özel'e Kandil'in övgüsüne de mazhar oldu.
PKK televizyonlarında Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.
CHP "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNE GELDİ
DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.
Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.