CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı toplum vicdanını yaralarken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti artırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor. İstanbul'da da Adalar ve Esenyurt'u istiyor.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler skandalda vites yükseltti.DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımladı.CHP'den bekledikleri şeffaf ittifakın tezahürü olarak 'kayyum' söylemine sığınan Kalmaz, "Kayyum politikaları bir bütünen toplumun hepsine yansıyor" dedi.Aynı programda PKK'lı sunucu ise devleti katliamcı olmakla suçladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da PKK'lılarla ağız birliği yaparak 'kesinlikle' dedi, aleni bir şekilde devlete iftira attı.CHP'nin yerelde ittifak uğruna yollarına kırmızı halılar serdiği DEM Partisi'nin devlete katliamcı demesi, Özgür Özel'in de bu sözleri yutması toplum vicdanını yaralayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.Bir yandan da Kandil'den CHP - DEM ittifakına yön tayin ediliyor.PKK'nın Avrupa ayağında yer alan sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi.CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" deyip 'yerel özeklik' talebiyle pazarlıkta el yükseltti.'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren CHP lideri Özgür Özel'e Kandil'in övgüsüne de mazhar oldu.PKK televizyonlarında Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.