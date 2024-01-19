  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler

CHP'nin ittifak uğruna yoluna kırmızı halılar serdiği, Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler bölücülükte vites yükseltti. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'kürdistan' olarak tanımladı. Kayyuma son vereceklerini söyleyen Kalmaz açık açık devlete 'katliamcı' deyip iftira attı. Devlete 'katliamcı' diyen ittifak ortağı DEM'e kayıtsız kalan CHP'nin oy uğruna düştüğü aciz durum bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Ekleme: 19.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.

Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.

CHP'YE 'DEM'Lİ İTTİFAK... KANDİL'İN PARTİSİ SOMUT KARŞILIK İSTİYOR
CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı toplum vicdanını yaralarken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti artırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor. İstanbul'da da Adalar ve Esenyurt'u istiyor.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler skandalda vites yükseltti.

ÖZEL'DEN 'KAYYUM' VAADİ ALDILAR, BÖLÜCÜLÜĞE BAŞLADILAR
DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımladı.

CHP'den bekledikleri şeffaf ittifakın tezahürü olarak 'kayyum' söylemine sığınan Kalmaz, "Kayyum politikaları bir bütünen toplumun hepsine yansıyor" dedi.

PKK'LILARLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPIP İFTİRA ATTI
Aynı programda PKK'lı sunucu ise devleti katliamcı olmakla suçladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da PKK'lılarla ağız birliği yaparak 'kesinlikle' dedi, aleni bir şekilde devlete iftira attı.

CHP'nin yerelde ittifak uğruna yollarına kırmızı halılar serdiği DEM Partisi'nin devlete katliamcı demesi, Özgür Özel'in de bu sözleri yutması toplum vicdanını yaralayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Bir yandan da Kandil'den CHP - DEM ittifakına yön tayin ediliyor.

PKK'nın Avrupa ayağında yer alan sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi.

PKK ELEBAŞINDAN İTTİFAKA ÖVGÜ
CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" deyip 'yerel özeklik' talebiyle pazarlıkta el yükseltti.

'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren CHP lideri Özgür Özel'e Kandil'in övgüsüne de mazhar oldu.

PKK televizyonlarında Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.

CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler

CHP "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNE GELDİ
DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!
Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Murat Kurum başıboş sokak köpeği sorununa değindi: Sokaklardan korkuyu gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...
Göklere ay yıldız imzası! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 ülke arasına gireceğiz
Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
Alper Gezeravcı'dan sonra bir sevindiren haber daha: Selçuk Bayraktar'tan 'Fergani' müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam
Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor
Mal varlıkları hazineye geçecek! AYM üç partinin kapatılmasına karar verdi!
Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 762'ye yükseldi
Rusya ve ABD'den Türkiye'ye tebrik mesajı: Uzaya hoş geldiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma