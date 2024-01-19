  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi

CHP’li Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalıkta bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’un, ne yaşandığını merak eden bir başörtülü kadına saldırdığı ortaya çıktı. Akkuş önce kadının boğazını sıktı, sonra kadına küfür etti. Başörtülü kadına saldıran ve hakaret eden Akkuş’a yönelik tepkiler de art arda geldi. İşte o tepkiler…

CHP’li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi
Ekleme: 19.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi
CHP'li Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı. Bu saldırı büyük bir tepki çekerken, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un da ne yaşandığını merak eden bir başörtülü kadına saldırdığı ortaya çıktı. Akkuş önce kadının boğazını sıktı, sonra kadına 'sanane ulan' diyerek küfür etti. Saldırı anını gösteren görüntüler de sosyal medyada kısa sürede yayınlandı. Başörtülü kadına saldıran Akkuş'a yönelik tepkiler de art arda geldi.

'BİR KADINA KÜFÜR EDEREK SALDIRMASI, UTANÇ VERİCİDİR'

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) saldırı hakkında tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. KADEM yaptığı açıklamada, 'Siyasetçiden beklenen, şiddet değil hizmettir. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un, belediye önünde bir kadına küfür ederek saldırması, utanç vericidir ve cezalandırılmalıdır. Benzer saldırıların olmadığı ve tüm kadınların onurlarıyla güven içinde yaşayabileceği yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz' dedi.

CHP’li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi

'KARAKTERSİZ ADAM! BU SÖZLERİN, BU HAREKETİN HESABINI VERECEKSİN'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Akkuş'un kadına saldırısına tepki gösterenlerden oldu. Saral, 'Ahlaksız! Karaktersiz adam! Bu sözlerin, bu hareketin hesabını vereceksin. Bir kadının boğazını sıkarak ağza alınmayacak laflar etmek anca sizin gibilere yakışır! CHP halk partisinden terör partisine evrilmeye başlamış! 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' ' ifadelerini kullandı.

CHP’li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi

'ZEHİR KUSAN KÖHNE ZİHNİYET İLE…'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe da CHP'li Akkuş'un kadına yönelik şiddetine tepki gösterdi. Kabaktepe, 'Önce bir basın emekçisine alçak saldırı, sonra başörtülü vatandaşımıza ağıza alınmayacak hakaretler... Şehit ailelerimize, kadınlarımıza ve kutsallarımıza zehir kusan köhne zihniyet ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! Hakarete uğrayan vatandaşımızın tüm hukuki süreçlerinde yanında olacağız' şeklinde yazdı.

TEPKİLER DEVAM EDİYOR: 'KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDESİNİZ'

Siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının dışında vatandaşlar da başörtülü kadına Akkuş'un yaptığı saldırıya ve küfürlere tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı saldırı anının görüntüsünü ve hakaret ettiğini gösteren anların görüntüsünü paylaşarak hem CHP'ye hem de Akkuş'a tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. 'Kadın hakları savunucuları neredesiniz?' diyen vatandaşlar sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırırken Akkuş'un hesap vermesini istiyor.

CHP’li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi

İMAMOĞLU'NUN ADAMI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Akkuş Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2020 yılında İSE İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer alan Akkuş, kendisini bu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şu şekilde teşekkür etmişti: 'Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahcup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!
Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Murat Kurum başıboş sokak köpeği sorununa değindi: Sokaklardan korkuyu gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...
Göklere ay yıldız imzası! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 ülke arasına gireceğiz
Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
Alper Gezeravcı'dan sonra bir sevindiren haber daha: Selçuk Bayraktar'tan 'Fergani' müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam
Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor
Mal varlıkları hazineye geçecek! AYM üç partinin kapatılmasına karar verdi!
Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 762'ye yükseldi
Rusya ve ABD'den Türkiye'ye tebrik mesajı: Uzaya hoş geldiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma