Çanakkale'de yarın arabalı vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00 ve 08.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 06.00 ve 10.00 saatlerindeki seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.Geyikli-Bozcaada hattında ise aynı nedenle Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'ye, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin 18.00'e alındığı belirtilen açıklamada, diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtildi.