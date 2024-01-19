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Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak da dahil 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 8 milyar liralık konut projesiyle ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı. Öyle ki belediye görevlileri rüşvet alarak usulsüz inşaatına izin verdiği villalara temel bile atılmadı! Sismik kontrollerin dahi yapılmadığı ölüm villaları 60 milyon TL'ye satıldı!

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!
Ekleme: 19.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!
Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Yapılan operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın yanı sıra toplam 6 belediye çalışanı ile yapı denetim ve zemin etüdü firmalarında görevli 5 şüphelinin de içinde olduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altına ulaşıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

ÖLÜM VİLLALARINA GÖZ YUMULDU: TEMELİ BİLE YOK

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de yapımı tamamlanan 144 adet lüks villayla ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!
8 milyar liralık konut projesinde belediye görevlilerinin rüşvet alarak usulsüz inşaata ruhsat verdiği, yapı denetim firmasındaki görevlilerin de sahte raporlar düzenleyerek kontrol yapmadığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

60 MİLYON LİRAYA SATILIYOR!

Karaağaç bölgesinde tamamlanan, "4 Mevsim İstanbul" isimli projenin temel atılmadan, zorunlu fore kazıklar çakılmadan, sismik kontroller yapılmadan inşa edildiği anlaşıldı.

Her biri havuzlu villaların internet üzerinden 50-60 milyon lira ve üzerinden satıldığı görülürken, projede hiçbir sismik verinin dikkate alınmadığı iddiası ortaya atıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

Diğer taraftan gözaltına alınan isimlerden başkan yardımcısı Nuraydın Sak'ın, 2011'de, Eresin Hotel sahibi Bircan Eresin'den 500 bin dolar nakit rüşvet alma operasyonunda suçüstü yakalandığı ve 2 yıl hapse mahkûm olduğu öğrenildi.

MUHABİRE ÇİRKİN SALDIRI!

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek için slogan attı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki Vural'ın yüzüne tekme attığı görüldü. Başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan olaydan sonra açıklamada bulunan İletişim Platformu Derneği, "Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile Turkuvaz Medya'ya ve A Haber'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.
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