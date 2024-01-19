Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

Şehir değiştirenler, semt değiştirenler, daha uygun fiyatlı kiralık ev bulduğu için taşınanlar yapmanız gereken o işlem sizi binlerce lira zarardan kurtaracak.İkamet değişikliği bilindiği üzere kamuya açık bir süreçtir ve taşınanların bu süreci biran önce tamamlanması gerekir. Yasalar tarafından da belli başlı yükümlülükler doğuran taşınma işlemi yapılması gereken önemli işlemleri beraberinde getirir.Taşınmak, ikamet değişikliği yapmak isteyen kişilerin buna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. İkamet değişikliğinin ilgili kurumlara bildirilmesi zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler ise kanunlara göre para cezası ile cezalandırılırlar.İkamet değişikliğini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 içerisinde bildirmeyen vatandaşlar 451,00 TL cezai yaptırım ile, gerçeğe aykırı adres bildirimi yapanlar ise 9.441,00 TL ceza ile karşı karşıya kalabilecekler.İkamet değişikliği talebinde bulunacak olan vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne veya e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.