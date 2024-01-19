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Bir haftadır etkili oluyor! ABD kabusu yaşıyor: 41 kişi hayatını kaybetti

ABD bir haftadır kabusu yaşıyor. Şiddetli kar fırtınaları sebebiyle en az 41 kişinin hayatını kaybetti. Sadece Tennessee eyaletinde soğuk havayla bağlantılı 14 kişinin öldüğü açıklandı. İşte detaylar...

Ekleme: 19.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Bir haftadır etkili oluyor! ABD kabusu yaşıyor: 41 kişi hayatını kaybettiABD'li yetkililer Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pensilvanya, Tennessee ve Wisconsin eyaletinde 12 Ocak'tan bu yana kutup soğukları nedeniyle en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir haftadır etkili oluyor! ABD kabusu yaşıyor: 41 kişi hayatını kaybetti


En çok can kaybı 14 kişi ile Tennessee'de kaydedildi. Tennessee eyalet sağlık yetkilileri ölümleri doğrulayarak, 'Tennessee Sağlık Departmanı, hava koşullarıyla bağlantılı 14 ölümü teyit eder' dedi.

Tennessee Otoyol Devriyesi ayrıca fırtınanın yüzlerce trafik kazasına neden olduğunu belirtti.

Bir haftadır etkili oluyor! ABD kabusu yaşıyor: 41 kişi hayatını kaybetti

'YÜZYILIN KAR FIRTINASI'

New York Valisi Kathy Hochul, Buffalo bölgesinde yaşanan şiddetli kar fırtınası sebebiyle düzenlendiği basın toplantısında 'Bu kar fırtınası etkisi asırlar boyu sürecek bir kar fırtınası. Kesinlikle yüzyılın kar fırtınası' ifadelerini kullandı.

Bir haftadır etkili oluyor! ABD kabusu yaşıyor: 41 kişi hayatını kaybetti

Yerel yetkili Mark Poloncarz ise fırtına sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek bölgedeki seyahat yasağının dün itibarıyla kalktığını belirtti.

Bir haftadır etkili oluyor! ABD kabusu yaşıyor: 41 kişi hayatını kaybetti

Washington eyaletinde ülke genelinde sıcaklıkların donma noktasının çok altına düştüğü dört günlük süre içinde hipotermi nedeniyle 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Kuzeydoğu Pensilvanya'da ise arabanın kayması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybetti.



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